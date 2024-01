Bildrechte: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Ein Verletzter Nach Unfall bei Wilsdruff: A4 Richtung Chemnitz gesperrt

von MDR SACHSEN

20. Januar 2024, 01:22 Uhr

Ein Lkw ist am Freitagabend auf der A4 mit einem defekten Sattelzug am Fahrbahnrand kollidiert. Eine Person wurde dabei verletzt. In der Folge wurde die Autobahn Richtung Chemnitz gesperrt.