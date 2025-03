Vier Verletzte bei Unfall mit Linienbus in Dresden

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus in Dresden sind vier Menschen teils schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 85 Jahre alte Autofahrer am Freitagvormittag an einer Kreuzung mit dem von links kommenden Linienbus kollidiert. Der Senior wurde schwer verletzt, seine 83-jährige Beifahrerin leicht - beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Busfahrer und ein Fahrgast erlitten leichte Verletzungen.

Bildrechte: Roland Halkasch