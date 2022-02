Polizei und Rettungskräfte haben in der Nacht zum Freitag einen schwerverletzten Mann in einem Wald bei Dresden geborgen. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Der Mann habe sich zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen.

Bei der Suche kam am Morgen den Angaben zufolge auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildtechnik zum Einsatz, um den mutmaßlich Schwerverletzten zu finden. Polizisten orteten später einen schwer verletzten 22 Jahre alten Mann in einem Waldstück nahe der Unfallstelle. Rettungskräfte bargen den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Er stehe im Verdacht, am Steuer des Audi gesessen zu haben, so die Polizei.