In der Dresdner Südvorstadt ist am Mittwochnachmittag ein Radfahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte der Radfahrer vermutlich unachtsam die Gleise überquert. Er wurde bei dem Unfall auf der Fritz-Löffler-Straße schwer verletzt und musst in ein Krankenhaus transportiert werden.