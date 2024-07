Bei einem Verkehrsunfall in Dresden ist am Dienstagmorgen ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN. Der Radfahrer war an der Kreuzung Schneebergstraße/Rosenbergstraße von einem Lastwagen erfasst worden. Laut Reporterangaben wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er kurz darauf an den Folgen starb.