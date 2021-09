In der Nähe von Dresden ist am Sonntag eine Kartoffelrode-Maschine umgekippt. Bei dem Unfall wurden fünf Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Beamter des Lagezentrums der Polizei MDR SACHSEN bestätigte. Nach Recherchen eines Reporters handelt sich um Kinder. Der betroffene Landwirt führt interessierte Menschen an die Landwirtschaft heran und stellt ihnen dabei auch die Technik vor. Bei der Kartoffelerntemaschine soll es sich um ein neu angeschafftes Modell handeln. Vor Ort hieß es, noch sei völlig unklar, warum das landwirtschaftliche Gerät umkippte.



Feuerwehr und Rettungsdienst hatten Großalarm ausgelöst. Zunächst war die Retter davon ausgegangen, dass Menschen eingeklemmt seien. Das habe sich nicht bestätigt, hieß es. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft laut Lagezentrum unter anderem auch ihre Zuständigkeit für den Unfall auf nichtöffentlichem Gelände.