Bei einem Verkehrsunfall in der Dresdner Heide ist eine 55 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Sie war mit ihrem Pkw am Dienstagabend auf der Ullersdorf-Langebrücker Straße unterwegs, teilte die Polizei mit. Vor dem Ortseingang Langebrück kam das Fahrzeug auf schnurgerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.



Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Mehrere Stunden war die wichtige Pendlerstrecke im Dreieck von Dresden, Langebrück und Radeberg gesperrt.

Ein Autofahrerin ist bei Langebrück gegen einen Straßenbaum gefahren und kam dabei ums Leben. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch