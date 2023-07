Die Autobahn A17 ist am Dienstagabend nach einem Lkw-Unfall in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Dresden-Südvorstadt und Dresden-Gorbitz gesperrt worden. (Stand: 20:30 Uhr) Nach Reporterangaben geriet ein Sattelzug ins Schleudern, durchbrach eine Leitplanke und blieb auf einer Brückenkante am Kaitzbach hängen.

Der Lastwagen durchbrach eine Leitplanke und blieb auf der Kaitzbachbrücke hängen. Bildrechte: Roland Halkasch