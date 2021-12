Bei einem Verkehrsunfall in Dresden-Pieschen ist am späten Mittwochabend ein Radfahrer schwer verletzt worden. An der Kreuzung Maxim-Gorki-Straße Ecke Döbelner Straße hatte der Fahrradfahren die Vorfahrt eines Kleinwagen nicht beachtet, teilte die Polizei mit. Beim Zusammenstoß wurde wurde der Radfahrer trotz Helms schwer am Kopf verletzt.



Während der Unfallaufnahme war der Bereich gesperrt. Zwei Stadtbus-Linien mussten umgeleitet werden.