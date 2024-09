Bildrechte: IMAGO / C3 Pictures

Ein Verletzter Zusammenstoß am Albertplatz: Straßenbahnen in Dresden entgleist

28. September 2024, 01:14 Uhr

In Dresden sind am Abend zwei Straßenbahnen am Albertplatz zusammengestoßen und dabei entgleist. Eine Person wurde leicht verletzt. Lange Staus waren die Folge.