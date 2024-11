Auf der Kreuzung Gellertstraße/Wiener Straße in Dresden sind am Mittwochmorgen ein Lastwagen und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Zur Ursache und zu möglichen Verletzten machte die Polizei zunächst noch keine Angaben. Am Unfallort und rund um den Lennéplatz gibt es Behinderungen. Nach Angaben der Dresdner Verkehrsbetriebe werden die Straßenbahnlinien 8, 9, 10 und 11 umgeleitet.