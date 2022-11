In Dresden ist am Donnerstagmittag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, hatte er an der Ecke Fritz-Löffler-Straße/Bergstraße an einem Straßenbahn-Übergang die Gleise überquert. Offensichtlich habe der Radfahrer die nahende Bahn der Linie 8 nicht beachtet und wurde überrollt. Er starb noch an der Unfallstelle.