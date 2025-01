In Dresden-Gohlis ist auf der B6 ein Fußgänger bei einem Unfall gestorben. Das hat die Polizei Dresden mitgeteilt. Demnach überquerte ein 56-Jähriger am Dienstagabend auf der Dresdner Straße in Höhe Grüner Weg die Fahrbahn. Eine Autofahrerin erfasste laut Polizei dabei den Mann.

Bildrechte: Roland Halkasch