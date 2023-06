In der Kinderradiologie am Universitätsklinikum "Carl Gustav Carus" Dresden ist am Donnerstag ein neuer Magnetresonanztomograph (MRT) in Betrieb genommen worden. Das neue Gerät ersetzt nach Angaben der Klinik einen 17 Jahre alten MRT. Es liefere bessere Bilder und verkürze gleichzeitig die Untersuchungszeit für die Kinder und Jugendlichen.

Untersuchung von Frühchen bis 18-Jährige

Mit dem MRT werden vor allem Patientinnen und Patienten im Alter von wenigen Tagen bis zu 18 Jahren untersucht, so die Klinik. Hauptsächlich gehe es dabei um die Diagnosen von Tumoren und Entwicklungsstörungen wie Fehlbildungen am Schädel oder der Wirbelsäule. Untersucht würden zudem Auffälligkeiten am zentralen Nervensystem sowie Notfälle aus Kinderklinik und Kinderchirurgie.

Das Team der Kinderradiologie untersucht mit dem MRT täglich Kinder und Jugendliche: Frühgeborene im Alter von wenigen Tagen und einem Gewicht um die 500 Gramm werden hier genauso gecheckt, wie übergewichtige Jugendliche im Alter bis zu 18 Jahren. Uni-Klinik Dresden

Junge wird nach Krebserkrankung engmaschig untersucht

Einer der ersten Patienten im neuen MRT war Til. Der Zwölfjährige war vor drei Jahren an einem Hirntumor erkrankt, der durch eine Operation erfolgreich entfernt wurde. Inzwischen gilt der Junge laut Medizinern als geheilt, muss allerdings noch alle drei Monate zur Nachkontrolle in den MRT. Bislang dauerte diese Untersuchung von Kopf und Rücken gut eine Stunde, so die Klinik. "Im neuen MRT können die Aufnahmen nun schneller gemacht werden." Die engmaschige Kontrolle im MRT beruhigt mich", sagt Tils Mutter Elisa Krause.

Kinderradiologin Dr. Gabriele Hahn bereitet Til auf die Untersuchung in der MRT-Röhre vor. Bildrechte: UKD/Kirsten Lassig

Was ist ein MRT? Mithilfe der Magnetresonanztomographie (MRT) können krankhafte Veränderungen im Körper aufgespürt werden – etwa Entzündungen, Verschleißerscheinungen oder Tumoren. Unter Einsatz von Magnetfeldern wird das Körperinnere Schicht für Schicht sichtbar gemacht.



MRT-Bilder werden mit einem Magnetresonanztomographen erzeugt. Das ist ein röhrenförmiges Gerät, in das der Patient auf einer Liege hineingeschoben wird. In der Röhrenwand liegen elektrische Spulen, die ein pulsierendes Magnetfeld und Radiowellen erzeugen.



Bestimmte Atomkerne im Körper reagieren auf dieses Magnetfeld. Diese Reaktion nennt man auch Resonanz. Dabei entstehen Signale, die sich je nach Zusammensetzung des Gewebes unterscheiden. Ein Computer rechnet die unterschiedlichen Signale dann in Schwarz-Weiß-Bilder um. Stiftung Gesundheitswissen

Die Uni-Klinik betonte: "Um vor allem den jüngeren Kindern die Untersuchung so angenehm wie möglich zu machen und die Angst davor zu nehmen, wurden das neue MRT, der Untersuchungsraum sowie der Wartebereich mit kindgerechten Bildern und Elementen gestaltet."

Freistaat finanziert neuen MRT