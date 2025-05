Auch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sieht in dem Bauvorhaben "ein starkes Signal für moderne Gesundheitsversorgung, Forschung und Innovation". Der Neubau sei eines der bedeutendsten Bauvorhaben in Sachsens Gesundheitswesen. Das Großprojekt wird demnach von ihrem Ministerium mit 150 Millionen Euro gefördert. Das sei die bisher höchste Einzelsumme in diesem Bereich in der Geschichte des Freistaates.