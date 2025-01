Das Uniklinikum Dresden steht damit im Bundesvergleich an der Spitze vor dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, in dem 19 Menschen Organe spendeten, wie Klinik-Sprecherin Annechristin Bonß in Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte. In Sachsen verzeichneten demnach das Uniklinikum Leipzig mit zehn Spendern und das Klinikum Chemnitz mit acht Organspendern ebenfalls eine relativ hohe Spenderzahl.