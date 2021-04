Das Dresdner Universitätsklinikum hat mit der Impfung schwerkranker Patienten in Spezialambulanzen begonnen. Das sächsische Sozialministerium hat dafür knapp 3.000 Dosen des Biontech-Impfstoffs übergeben. Darüber informierte das Uniklinikum in einer Mitteilung. Demnach könnte im Rahmen des Modellprojektes mit der Impfung von gefährdeten Krebspatienten und Patentinnen begonnen werden. Dabei handelt es sich um im Dresdner Uniklinikum behandelte Menschen, die entsprechend der Prioritätsregeln aktuell für eine Impfung vorgesehen sind, hieß es.

Das Modellprojekt in Dresden ist eines von vier Vorhaben im Raum Ostsachsen. In der kommenden Woche beginnen auch in den Medizinischen Versorgungszentren in Dippoldiswalde und Freital sowie in der Notaufnahme des Städtischen Klinikums Görlitz die Impfungen schwerkranker Patienten. Wie Dresden erhalten die Ambulanzen und die Notaufnahme jeweils 3.000 Impfdosen für 1.500 Patienten und Patientinnen. Insgesamt stellt das Sozialministerium 12.000 Dosen des Vakzins zur Verfügung.