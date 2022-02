Vier Mädchen und sieben Jungen sind am 22.02.2022 im Dresdner Uniklinikum zur Welt gekommen. Das erste Kind, ein Junge, erblickte an dem Schnapszahldatum laut Klinik um 0:43 Uhr das Licht der Welt. Ähnlich war das am Ende des Tages, als um 23:28 Uhr wieder ein Junge geboren wurde. Wie die Einrichtung informierte, kamen fünf Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Allerdings stellte die Klinik klar, dass die Kaiserschnitte ausschließlich nach medizinischen Kriterien vorgenommen wurden.