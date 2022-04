Der Stadtrat will in seiner Sitzung am 13. April über die Aufstockung der kommunalen Unterbringungskapazitäten entscheiden. Bisher sind laut Stadtverwaltung rund 6.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Dresden untergekommen. Etwa zwei Drittel von ihnen wurden vorerst privat untergebracht und ein Drittel in kommunal organisierten Unterkünften wie Hotels, der Messe und Turnhallen. Diese Plätze seien allerdings nur für eine vorübergehende Unterbringung geeignet.