Nach einer Attacke mit einem Hammer auf einen Mann in Dresden sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Dem 20-Jährigen werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte gemeinsam mit einem 21-Jährigen am Montag einen 42-Jährigen an einer Haustür mit einem Hammer attackiert haben.

