Je mehr ich von der Welt gesehen habe, desto schöner ist Urlaub in Sachsen. Die Heimat neu entdecken - Radebeul statt Rio, könnte die Devise lauten. Und genau dort, in der Lößnitzstadt, beginne ich meine Radtour an diesem Vormittag - am Bahnhof von Kötzschenbroda. Obwohl der Name zunächst nach tiefster Provinz klingt, ist es tatsächlich einer der bekanntesten Bahnhöfe Deutschlands.

Denn lange bevor Udo Lindenberg im identischen Glenn-Miller-Sound seinen "Sonderzug nach Pankow" schickte, fragte Bully Buhlan in seinem Hit von 1947 "Verzeih'n Sie, mein Herr, fährt dieser Zug nach Kötzschenbroda?“. Der Name rückte vor allem ins öffentliche Bewusstsein, weil für Reisende aus Berlin, die nach Dresden wollten, nach dem Krieg erstmals der Bahnhof Kötzschenbroda im Fahrplan auftauchte.

Nachdem der Bahnhof lange Zeit Radebeul-West hieß, trägt er seit 2013 wieder den ursprünglichen Namen Kötzschenbroda. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Kraftakt gleich am Anfang

Ich mache mich schließlich auf den Weg und habe auf meiner Tour gen Moritzburg gleich zu Beginn eine Hürde zu bewältigen - den Aufstieg in der Moritzburger Straße. Auf der gesamten Strecke ist es die größte Steigung, aber mit einer normalen Kondition gut zu schaffen. Bei strahlendem Sonnenschein genieße ich die ersten Meter in dieser traumhaften Umgebung. Auf der rechten Seite rücken der Radebeuler Wasserturm und das frühere Ausflugslokal Friedensburg immer näher. Am Wegesrand sind zudem geschmackvoll sanierte Villen zu bewundern.

Beim Aufstieg in der Moritzburger Straße ist unter anderem die Friedensburg zu sehen. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Ländliche Idylle statt lärmender Stadt

Trotz der ansprechenden Kulisse bin ich dann aber doch froh, oben auf dem Berg in Lindenau angekommen zu sein. Den Trubel der Stadt habe ich nun hinter mir gelassen und tauche mehr und mehr in eine ländliche Idylle ein. Vorbei an grasenden Kühen und Pferden geht es über den Kreyernweg hinein in den Wald. Einsam wird es aber nicht. Zahlreiche Senioren, aber auch junge Familien sind an diesem Tag ebenfalls unterwegs. Neben Waldstücken und Lichtungen wird man auf der Radtour auch mit dem Thema Tod konfrontiert. Der Bestattungswald im Friedewald liegt am Wegesrand. Friedlich ist es da allerdings gerade nicht. Waldarbeiter sind mit ihren lauten Motorsägen zu Gange und sorgen für Ordnung.

Auf den Spuren der "Brücke"-Maler

Nach weiteren Kilometern auf den tadellosen Waldwegen nähere ich mich der Staatsstraße 81. Die Geräuschkulisse der Blechkarawane weist wenig subtil darauf hin. Glücklicherweise ist es nicht notwendig, die viel befahrene Straße zu überqueren. Stattdessen gibt es eine Unterführung. Bald darauf folgt wieder ein kleiner Anstieg, dafür gibt es dann einen schönen Weitblick übers Weizenfeld. So langsam aber sicher nähere ich mich den Dippelsdorfer Teichen.

Die Idylle an den Dippelsdorfer Teichen bei Moritzburg gefiel auch den Malern der "Brücke". Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Interessant ist dabei vor allem der Aussichtspunkt am Nordufer. Wie eine Schautafel verrät, weilten dort nämlich zwischen 1909 bis 1911 die berühmten Brücke-Maler um Ernst Ludwig Kirchner. An einer versteckten Badestelle entstand das Bild "Vier Badende". Darauf tummeln sich vier nackte Frauen in Ufernähe. An diesem Vormittag ist nichts Derartiges zu sehen, nur ein Rentner, der von einer Bank aus ebenfalls das Ambiente an dem Aussichtspunkt genießt.

Bildrechte: MDR/Silke Wild

Imposante Jugendstilkirche auf ehemaligem Weinberg

Seit meinem Start in Radebeul habe ich rund acht Kilometer zurückgelegt und sehe nun von weitem immer deutlicher die Moritzburger Kirche. Da will ich auch hin. Imposant auf einem ehemaligen Weinberg gelegen, ragt das Gebäude 47 Meter in die Höhe. Die Kirche wurde nach Plänen des Dresdner Architekten Richard Schleinitz 1904 fertiggestellt und ist eigentlich eine Jugendstilkirche. Um sie jedoch mit dem nahegelegenen Jagdschloss in Einklang zu bringen, wurden auch barocke Formen integriert. Gern hätte ich sie mir auch von innen angesehen. Aus technischen Gründen war sie jedoch gerade nicht zugänglich.

Wie ein Denkmal thront die Kirche in Moritzburg auf dem Gelände eines ehemaligen Weinberges. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Dampflok lässt auf sich warten

Na gut, was soll’s, dann weiter zum Bahnhof und zur kurzen Mittagspause. Ich genieße mein Schnitzel mit Kartoffelsalat und finde es erfrischend, wie freundlich das Personal hier ist. Viel los ist am Bahnhof gerade nicht, nur vereinzelte Wandergruppen und Eltern mit ihren kleinen Kindern laufen umher. Vor allem letztere warten sehnsüchtig auf die Ankunft der Dampflok. Ich auch, aber mir dauert es dann doch zu lange, so dass ich zum eigentlichen Höhepunkt der Fahrt übergehe: dem Moritzburger Schloss.

Am Bahnhof kann man gut Pause machen und natürlich auf die beliebten Dampfloks warten. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Ansturm auf Aschenbrödels Schuh

Im Schlosspark muss ich natürlich vom Rad absteigen und schiebe es durch das Areal. Touristen aus aller Herren Länder flanieren im Eingangsbereich. Außerdem laufen gerade die letzten Vorbereitungen für das "Moritzburg Festival". Beliebt wie eh und je ist Aschenbrödels Schuh auf einer Treppe an der Rückseite des Schlosses. Zahlreiche Frauen und Mädchen probieren aus, ob ihnen der Schuh passt und sie Prinzessin sein könnten.

Aschenbrödels Schuh - eine der beliebten Touristenattraktionen am Moritzburger Schloss. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Angst vor Blitzschlag im Bestattungswald