Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Zeitreisen die Menschen seit jeher faszinieren. Besonders im Science-Fiction Bereich, sei es mit Hilfe des Fluxkompensators aus "Zurück in die Zukunft" oder der Zeitmaschine aus "Terminator", werden Reisen in die Vergangenheit immer wieder thematisiert. Und sind wir mal ehrlich, wer würde nicht gerne mal in eine andere Zeit reisen?

Treffpunkt für die Zeitreise ist am Zwinger. Dort angekommen, warten schon drei Testpersonen, die ebenso aufgeregt sind wie ich. Außerdem mit von der Partie sind Jonas Rothe, Gründer und Geschäftsführer von TimeRide und Alexander Falk, unser heutiger Stadtführer. Und langsam wird mir bewusst, was heute passieren wird. Wir werden in keinen DeLorean steigen, um uns das Dresden vergangener Tage anzuschauen. Stattdessen bekommen wir sogenannte Virtual-Reality-Brillen (kurz: VR) in die Hand gedrückt. Einmal aufgesetzt, kann man mit diesen Brillen mittels aufwendig gestalteter und animierter 360-Grad-Bilder in andere "Wirklichkeiten" abtauchen.