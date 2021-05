Das Technische Hilfswerk hat am Pfingstsonntag am Flughafen Dresden gestrandete Urlauber verpflegt. Ein Flughafensprecher sagte MDR SACHSEN, eine Urlaubsmaschine der Sundair habe am Vormittag nach dem Start in Dresden wegen eines technischen Defekts umkehren müssen. An Bord waren rund 180 Reisende auf dem Weg nach Rhodos und Kreta. Da wegen der Corona-Pandemie die Gastronomie am Flughafen nur eingeschränkt geöffnet ist, hat der Flughafen nach Angaben des Sprechers das THW um Hilfe gebeten.