Urteil Haftstrafen nach Angriff auf Geflüchtete beim Stadtfest Dresden

Nach Überzeugung des Gerichts gehörten die Angeklagten zu den rund 40 Männern, die in der Nacht zum 21. August 2016 in Dresden gezielt Jagd auf Geflüchtete machten. Die Gruppe hatte teils vermummt wahllos Menschen aus Afghanistan, dem Iran und Irak geschlagen oder getreten sowie ausländerfeindliche Parolen gerufen. Die Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert mangels eines Nachweises, dass ihre Mandanten dabei gewesen waren. Die Angeklagten hatten bis zuletzt in dem seit September 2019 laufenden Prozess geschwiegen.