Das Landgericht Dresden hat am Dienstag einen 31-Jährigen wegen Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann Drogengeschäfte mit seinem Lieferanten über vermeintlich sichere Handys des Unternehmens EncroChat abgewickelt hat. Die Anklage stützt sich auf Angaben aus ausgespähten Chatnachrichten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Was ist "EncroChat"? "EncroChat" war ein Dienstleister, der sogenannte Kryptohandys und einen Nachrichtendienst angeboten hatte, die beide abhörsicher sein sollten. Genutzt wurden die Geräte vor allem von der organisierten Kriminalität. Mit den Telefonen konnten beispielsweise keine Mails versendet werden und sie verfügten über kein GPS, um nicht geortet werden zu können. Durch die Infiltration von Schadsoftware konnten französische Ermittlungsbehörden 2020 die Geräte hacken und so die Kommunikation mitverfolgen.

Der Vorsitzende Richter Christian Linhardt sagte, ohne Geständnis hätte die Kammer den Angeklagten wohl zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte für den 31-Jährigen, der selbst keine Drogen konsumiert und nach eigenen Angaben mit seinen Einnahmen seine berufliche Existenz aufbauen wollte, vier Jahr Haft gefordert. Verteidiger Michael Sturm hatte versucht, die Verwertung der in Frankreich erhobenen Beweise anzufechten. Nachdem die Kammer die Anträge jedoch zurückgewiesen hatte und auch aktuelle EncroChat-Entscheidungen von deutschen Oberlandesgerichten das Vorgehen der Ermittler stützten, legte sein Mandant ein umfassendes Geständnis ab.

Der 31-Jährige saß seit Februar in Untersuchungshaft und ist der erste Angeklagte, der sich ab Anfang Juli vor dem Landgericht Dresden verantworten musste. Er hatte innerhalb von zwei Monaten in sechs Fällen mit bis zu 750 Gramm Crystal und 20 Gramm Kokain gehandelt. Sein mutmaßlicher Lieferant steht derzeit ebenfalls vor dem Landgericht Dresden. Da sich die Täter sehr sicher fühlten, als sie ihre Geschäfte über Chat-Nachrichten abwickelten, erhielten die Ermittler tiefe Einblicke in die Drogengeschäfte.