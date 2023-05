Im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden ist am Dienstag das Urteil gesprochen worden. Gegenüber fünf der sechs Angeklagten verhängten die Richter des Landgerichtes mehrjährige Haftstrafen. Rabieh Remo, einer der Haupttäter, muss sechs Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Sein Komplize Wissam Remmo bekam sechs Jahre und drei Monate. Bashir Remmo wurde zu fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Ein weiterer Tatbeteiligter wurde nach dem Jugendstrafrecht zu vier Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.

Im Januar 2022 begann der Prozess gegen die sechs Angeklagten vor dem Landgericht Dresden. Sie gehören alle dem Remmo-Clan, einer arabischstämmigen Großfamilie aus Berlin, an. In den Verhandlungen gaben sich drei Staatsanwälte und zwölf Verteidiger immer wieder einen juristischen Schlagabtausch. Eine Wendung nahm das Verfahren als ein sogenannter Deal ausgehandelt wurde. Mit Aussicht auf ein geringeres Strafmaß wurde ein Teil der Beute zurückgegeben und vier Angeklagte legten Geständnisse ab.

Vor dreieinhalb Jahren waren Diebe ins Residenzschloss in der Dresdner Altstadt eingestiegen. Im Juwelenzimmer des Historischen Grünen Gewölbes hatten sie eine Vitrine eingeschlagen und 21 Schmuckstücke mit rund 4.300 Diamanten und Brillanten gestohlen. Der Wert dieser Juwelen wird auf 113,8 Millionen Euro geschätzt. Kurz vor dem Einbruch hatten die mutmaßlichen Diebe einen Brand gelegt, durch den Teile der Straßenbeleuchtung in der Dresdner Altstadt ausgefallen waren. Auf der Flucht hatten sie nach Angaben der Ermittler ein Auto in einer Tiefgarage in Brand gesetzt, um Spuren zu verwischen.