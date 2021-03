Im Prozess gegen Unterstützer der als terroristisch eingestuften "Gruppe Freital" sind am Donnerstag in Dresden zwei Männer und eine Frau zu Bewährungsstrafen zwischen einem und zwei Jahren verurteilt worden. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes in Dresden sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten die rechtsextremistische "Gruppe Freital" unterstützt hatten und von geplanten Straftaten wussten. Es ist bereits das dritte Urteil gegen die Freitaler Terrorgruppe, die 2015 mehrere Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberunterkünfte und politisch Andersdenkende verübt hatte.