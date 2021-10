Die Läden in Dresden dürfen am zweiten und vierten Adventssonntag nur rund um die Weihnachtsmärkte in der Altstadt und der Neustadt öffnen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Bautzen entschieden. Es gab damit einem Antrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi statt. Verdi-Sprecher Jörg Lauenroth-Mago verwies auf die Begründung, wonach die Ladenöffnung am Sonntag mit dem Ereignis in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen müsse. Daher wäre es in Ordnung, wenn die Läden um die Weihnachtsmärkte herum geöffnet hätten. Aber: