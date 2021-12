Die Angeklagte habe die Beziehung und ihre Ehe mit dem Mann "überidealisiert" und nicht akzeptiert, dass diese "an der Realität gescheitert ist", sagte der Vorsitzende Richter Herbert Pröls. Sie sei zudem enttäuscht gewesen, dass der 32-Jährige mit der viel jüngeren Freundin ein Kind bekommt.

Die Verkäuferin hatte den Mordauftrag im Internet vor Gericht gestanden und von einer "skurrilen Dreiecksbeziehung" in ihrem Haus im osterzgebirgischen Berggießhübel gesprochen. Dort war die fast 20 Jahre jüngere Nebenbuhlerin mit eingezogen.

Vieles spricht dafür, dass die jetzt Verurteilte Betrügern aufgesessen ist - der damals 23 Jahre alten Rivalin passierte nichts. Die Betreiber der Internetseite konnten bisher nicht ermittelt werden. Ihre Spur verlor sich in Rumänien. Das Geld ist verschwunden.

Auf den Fall war eine Reporterin bei Recherchen im besonders anonymen Teil des Internets gestoßen und hatte ihn im Februar angezeigt. Wenig später wurde die von ihrem Ehemann getrennte Frau in Dresden gefasst und kam in Untersuchungshaft. Sie sprach von einer Spontantat und dass sie sie habe wieder rückgängig machen wollen. Da hatte sie die geforderten 10.000 Euro in der Kryptowährung Bitcoin schon überwiesen - und "es aus der Hand gegeben", wie Pröls sagte.