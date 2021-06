Oberlandesgericht Dresden Versicherung zahlt nicht bei pandemiebedingter Schließung - Dresdner Gastronom scheitert mit Klage

Vor dem Oberlandesgericht Dresden wurde am Dienstag über die Frage entschieden, ob ein Restaurantbetreiber seine Ausfallversicherung auch im Zuge der Corona-Pandemie in Anspruch nehmen kann. Der Gastronom musste sein Restaurant in der Dresdner Innenstadt in der ersten Corona-Welle ab März 2020 schließen und verlangte Ausgleichszahlungen von seiner Versicherung. Die zugelassene Revision des gestrigen Urteils könnte Auswirkungen auf Hunderte Versicherungsverträge haben.