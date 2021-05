Das Landgericht Dresden will am späten Mittag die Urteile im Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Hooligan-Gruppierung "Faust des Ostens" verkünden. Drei Männer im Alter zwischen 31 und 37 Jahren sind wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und Gewalttaten sowie gefährlicher Körperverletzung und schweren Bandendiebstahls angeklagt. Die Verfahren gegen zwei jüngere, weitere mutmaßliche Rädelsführer waren abgetrennt und eigestellt worden. Für die verbliebenen Angeklagten fordert die Staatsanwaltschaft in zwei Fällen Geldstrafen bis 2.000 Euro und im dritten Fall eine achtmonatige Bewährungsstrafe.

Hooligans sind vor allem auf Gewalt und "Action" am Rande von Fußballspielen aus. Bildrechte: Colourbox.de

Die rechtsextreme "Faust des Ostens" war laut Anklage am 20. April 2010, dem Geburtstag Adolf Hitlers, gegründet worden. Die etwa 80 Mitglieder waren demnach bekennende Fans des Fußballvereins Dynamo Dresden. Rund zweieinhalb Jahre soll die Gruppe aktiv gewesen sein und in dieser Zeit unter anderem Übergriffe auf Fans anderer Mannschaften, Polizisten und Ausländer geplant sowie im Stadion Ordner und Zuschauer angegriffen haben. Zwei der Angeklagten räumten im Prozess ein, an Attacken auf ausländische Diskobesucher und Anhänger des FC Erzgebirge Aue beteiligt gewesen zu sein. Der dritte Angeklagte räumte seine Mitgliedschaft in der Gruppe und die mögliche Beteiligung an einem Übergriff ein.