Der Ausgangspunkt für die Ermittlungen war, dass einer der ehemaligen Justizvollzugsbeamten einen Haftbefehl gegen eine Person unerlaubt in einschlägigen Chatgruppen gepostet hatte. Infolgedessen wurde gegen ihn wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen ermittelt und sein Smartphone ausgelesen. Dabei sind weitere Chatgruppen aufgefallen, in denen sich "recht unverholen über diverse Vorkommnisse in der JVA ausgetauscht wurde," wie der Vorsitzende Richter im Landgericht Andreas Feron MDR SACHSEN sagte. Aus den Chatverläufen habe sich "die Arbeitshypothese gewinnen lassen", dass in der Dresdner Justizvollzugsanstalt am Hammerweg Gefangene misshandelt worden sind.