In Dresden sind am Sonnabend mehrere Hubschrauber des US-Militärs gelandet. Die Maschinen vom Typ Sikorsky UH-60M "Blackhawk" legten auf dem Flughafen offenbar einen Tankstopp ein, wie auf Bildern zu sehen ist. Nach Angaben eines Reporters waren die Hubschrauber in Wiesbaden gestartet. Dort befindet sich das Europa-Hauptquartier des US-Heeres.



Nach dem Stopp in Dresden flogen die Maschinen mindestens bis Polen weiter, wie auf dem Online-Portal flightradar24.de zu verfolgen war. Den Informationen des Reporters zufolge gab es in dieser Woche schon einmal einen Zwischenstopp amerikanischer Militärhubschrauber in Dresden. Die Pressestelle des Flughafens war am Sonnabendabend zunächst nicht zu erreichen.