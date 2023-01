Lebensmittelaufsicht "Die Grobe" statt Leberwurst: Vegane Fleischerei in Dresden soll Produkte umbenennen

Hauptinhalt

Weil keine Tiere verarbeitet werden und einige Lebensmittelbezeichnungen in der "Veganen Fleischerei" in Dresden daher irreführend für Verbraucher sein könnten, müssen die Betreiber einige ihrer fleischfreien Fleisch-, Wurst- und Fischgerichte nun umbenennen. In eine Grundsatzdebatte zur Benennung veganer Produkte will sich Betreiber Nils Steiger aber nicht begeben und setzt stattdessen auf Kreativität.