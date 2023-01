Die Inhaber der in Dresden neu eröffneten "Veganen Fleischerei" haben neben positiven Rückmeldungen auch viel Hass und sogar Morddrohungen erfahren. "Auf Facebook und Twitter kam natürlich sehr viel Hass und negatives Feedback", erklärte Nils Steiger, Mitgründer der veganen Fleischerei MDR SACHSEN. Auch per Mail habe sich ein Mann gemeldet, der sich "'ein baldiges Ableben unseres sinnlosen Daseins' gewünscht hat". Ebenso habe es Nachrichten gegeben, dass "wir alle an den Strick gehören". Kleine Anmerkungen, dass die Fleischerei eigentlich "Gemüseladen" heißen sollte, seien noch die angenehmsten kritischen Kommentare gewesen.