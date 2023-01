Wer am Sonnabendvormittag am Bischofsweg in der Dresdner Neustadt unterwegs war, der ist sicherlich früher oder später einer großen Menschenmenge in die Arme gelaufen. Der Grund: In Dresden hat die erste vegane Fleischerei Sachsens eröffnet. Einen solch großen Andrang hat auch Inhaber Nils Steiger nicht erwartet. Der 27-Jährige ist selbst Veganer und hat das Geschäft zusammen mit drei Freunden gegründet.