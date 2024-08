Bildrechte: picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert

Proteste Waffeln und Waffen: Stadtfest Dresden beginnt mit Streit über Militärtechnik der Bundeswehr

Hauptinhalt

15. August 2024, 16:58 Uhr

Hüpfburg und Raketenwerfer, passen die zusammen? Die Bundeswehr will auch beim Stadtfest in Dresden in diesem Jahr mit schwerem Militärgerät aufwarten. Die Fraktion der Linken hat eine Petition dagegen gestartet. Die CDU verteidigt die Militär-Präsentation.