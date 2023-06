Nach der Absage des Dresdner Elbhangfests 2023 wegen Finanzierungsproblemen, planen die Veranstalter den Jahrgang 2024. Ein neues Konzept sei in Arbeit, teilten die Organisatoren am Montag mit. Am letzten Juni-Wochenende soll trotzdem eine Art Mini-Ausgabe mit Konzerten, Ausstellungen und Veranstaltungen gefeiert werden. Das hätten private Initiatoren ermöglicht.