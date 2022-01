Die Verbraucherzentrale Dresden warnt vor Abzock-Anrufen, die derzeit in ihrem Namen getätigt werden. Angebliche "Berater" der Verbraucherzentrale bieten Hilfe beim Wechsel von Energieverträgen an. Aktuell berichten Menschen im Raum Dresden, dass sie Anrufe von der vermeintlichen Verbraucherzentrale bekommen hätten.

Erst kürzlich hatte eine Frau aus Radebeul nach dem Schockanruf eines Unbekannten von der Bank 20.000 Euro abgehoben und einem Kurier übergeben. Der Mann hatte behauptet, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte und den Hörer dann an einen angeblichen Staatsanwalt weitergereicht, der die Zahlung verlangte.

Nur so könne verhindert werden, dass die Tochter nicht ins Gefängnis muss. Die 62-Jährige hob das Geld bei einer Bank ab, fuhr wie gefordert nach Dresden und übergab den Betrag an verabredeter Stelle an einen etwa 50-Jährigen mit Bart. Die Masche sei nicht neu, sagte ein Polizeisprecher.