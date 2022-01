Der Dresdner Verein "Grenzenlos musizieren" hat in einem bundesweiten Wettbewerb gewonnen. Der Verein bietet sozial benachteiligten Kindern im Stadtteil Prohlis kostenlos Musikunterricht und die Ausbildung in einem Orchester an. Als einer von drei Preisträgern gab es dafür am Dienstag von der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 5.000 Euro.