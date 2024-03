Ein Chorkonzert für einen guten Zweck: Am 15. März lädt der Dresdner Verein Sonnenstrahl zu seinem 25. Benefizkonzert in der Kreuzkirche ein. Mit den Einnahmen aus dem Ticketverkauf sollen die Musiktherapie für krebskranke Kinder und Jugendliche sowie ein Neubauprojekt unterstützt werden, teilte der Verein mit. In dem neuen Haus seien wegen des wachsenden Bedarfs unter anderem Räume für die Musiktherapie geplant, um den Kindern und Jugendlichen zu helfen, ihre Erkrankung besser zu bewältigen.