Der Beschuldigte wurde am 25. Juli 2024 vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Der 26 Jahre alte Tatverdächtige stammt aus Baden-Württemberg und lebte zuletzt in Bautzen. Er ist bereits erheblich – auch wegen Sexualdelikten – vorbestraft und stand zur Tatzeit unter Führungsaufsicht, so die Polizei. Er habe zum Tatvorwurf keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden dauern an.