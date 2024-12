Der Beschuldigte hat sich laut Anklage im Internet mit dem Mädchen verabredet. Demnach hat er am 24. Juli gegen 19 Uhr mit der 16-Jährigen einen Ausflug mit seinem Auto unternommen. An einem Parkplatz in der Nähe der Dresdner Heide soll er angehalten haben. Ihm wird vorgeworfen, dort ein Messer gezogen, der 16-Jährigen an den Nacken gehalten, sie bedroht und im Auto vergewaltigt zu haben.