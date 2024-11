Die Stadt rechnet nach eigenen Angaben mit täglich etwa 90.000 Besucherinnen und Besuchern allein auf dem Striezelmarkt. An den Samstagen im Advent komme es zu 20 Prozent mehr Autoverkehr. Auch die Dresdner Verkehrsbetriebe planen für einen starken Anstieg der Fahrgäste. Laut DVB nutzen in der Adventszeit rund 730.000 Fahrgäste am Tag Bus und Bahn, etwa 120.000 mehr als an einem normalen Werktag.