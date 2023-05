Isomatte, Schlafsack, Kopfkissen – mehr braucht es nicht. Clara, Teresa, Viviane und Arja liegen schon mal Probe. Ringsum stehen Liegestühle und Sofas, auf denen es sich ihre Klassenkameraden gemütlich gemacht haben. Merkt man, dass man hier im Museum liegt? "Nö, eigentlich nicht", sagt Arja. "Außer, dass der Raum ziemlich groß ist." Draußen, über dem mehrere Stockwerke hohen Lichthof, geht die Sonne unter. Auch im Museum wird es dunkler und stiller. Nur in den schummrigen Gängen der Eisenbahnausstellung flüstern Stimmen aus einem Lautsprecher.

Doch gruselig finden es die vier Schülerinnen aus dem Hans-Erlwein-Gymnasium hier nicht. "Wir sind eine Generation, die sich nicht mehr gruselt", sagt Clara, "abgehärtet durch Filme und Computerspiele." Und schlafen wollen sie jetzt sowieso noch nicht, sondern lieber das Museum erkunden.

Museumspädagogin Nicole Auerswald (links) gibt den Jugendlichen eine Führung durch die

Luftfahrtausstellung. Bildrechte: MDR/Sabine Vack

Ein Museumsrundgang wie im Hollywood-Film

Nicole Auerswald führt die Jugendlichen durch fünf Ausstellungen. Im Schnelldurchlauf geht es vom Erdgeschoss mit uralten Eisenbahnen zum ersten deutschen Düsenjet, der berühmten "152". In der Luftfahrtausstellung liegen die Vitrinen im Halbdunkel. Über den Köpfen der jungen Besucher rattert auf einmal ein Motor los. Doch ihre Neugier ist größer als die Angst. Die Museumspädagogin hat ihr Erzähltempo für ihre jungen Zuhörer hochgeschraubt – interessante Geschichten und Details kommen im Sekundentakt. Aufmerksam hört die Klasse zu, niemand redet oder starrt heimlich aufs Smartphone.

Ihre Idee, Schulklassen im Museum übernachten zu lassen, hatte Auerswald durch den Hollywood-Blockbuster "Nachts im Museum". Im Film erwachen die Exponate in einem Museum jede Nacht zum Leben. Mit ihrer Aktion hofft die Museumspädagogin, auch die sächsische Industriegeschichte mit Leben zu füllen. "Jugendliche in dem Alter besuchen ein Museum in der Regel nur unter Zwang", erklärt Nicole Auerswald. Das wolle sie ändern. "Wir haben nach der ersten Aktion ganz viel positives Feedback von der Klasse bekommen, die fanden das großartig. Die haben gleich gefragt, ob sie nochmal bei uns schlafen dürfen."

Mit der Übernachtungsaktion will das Verkehrsmuseum in Dresden mehr jugendliche Besucher

gewinnen. Bildrechte: MDR/Sabine Vack

Wir hoffen, dass die Jugendlichen so einen schönen Abend haben, dass sie freiwillig wiederkommen. Nicole Auerswald Museumspädagogin Verkehrsmuseum Dresden

Zweimal im Jahr können nun Schüler der 7. und 8. Klassen nachts das Museum auf eine neue Weise für sich entdecken. Dabei sollen sie Aufgaben lösen, Instagram-Videos drehen und sich vor allem ihr eigenes Bild von den einzelnen Ausstellungsstücken machen.

Vanessa und ihre Freundinnen machen Selfies auf dem Hochrad. Warum sie hier sind? Fast alle hätten den Film "Nachts im Museum" gesehen, sagt die 14-Jährige und wollten diesen Vibe auch einmal erleben. Für sie ist "Nachts im Museum" ein Konzept, das zieht: "Ich finde es ein bisschen beängstigend, aber sehr, sehr cool. Es ist auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis, dass man mal in einem Museum übernachtet."

In kleinen Gruppen drehen die Jugendlichen Instagram-Videos über die verschiedenen Ausstellungen. Bildrechte: MDR/Sabine Vack

Mitmachen statt Zuschauen bei "Move! Verkehr macht Stadt"

Zwei Stockwerke weiter oben, in der Ausstellung "Move! Verkehr macht Stadt" versucht sich Taim an einem bunt beleuchteten Modell als Stadtplaner. Der 14-Jährige ist heute zum ersten Mal im Verkehrsmuseum und direkt begeistert. "Man setzt selbst eine Stadt zusammen und guckt, wo Lärm ist, wo CO₂ entsteht und wie man das alles gestalten kann. Das ist interessant und spannend." Was er sich für seine eigene Stadt Dresden wünschen würde? "Mehr Grünflächen und weniger Beton und Straßen", sagt Taim. Das Riesenplakat vom Porsche 911 am Eingang findet er trotzdem cool.

An dem interaktive Modell können die Schülerinnen und Schüler eine Stadt nach ihren eigenen Vorstellungen planen. Bildrechte: MDR/Sabine Vack

7. und 8. Klassen können sich bis September bewerben

Wer im Verkehrsmuseum übernachten will, kann sich auf der Webseite des Museums dafür bewerben. Die 27 Schüler aus dem Hans-Erlwein-Gymnasium haben das im Alleingang gemacht und ihre Geschichtslehrerin gleich mit ins Museum gebracht. Susann Felgentreu hat schon einen langen Unterrichtstag hinter sich. Trotzdem schlägt sie sich gern mit ihrer Klasse die Nacht um die Ohren, auch wenn sie am nächsten Tag wieder in die Schule muss: "Ein Museumsbesuch im Fach Geschichte ist immer wünschenswert." Im Schulunterricht sei das Thema Technik nicht immer beliebt. Hier dagegen überwiege die Faszination.

Exponate wie die erste deutsche Dampflokomotive "Saxonia" können von den Schülerinnen und Schülern beim nächtlichen Museumsbesuch ganz genau in Augenschein genommen werden. Bildrechte: MDR/Sabine Vack