Wer von außerhalb zum Stadtfest nach Dresden anreist, vermeidet vollgestopfte Straßen und die leidige Parkplatzsuche, wenn er "Park-and-ride"-Plätze ansteuert. Einfach das Auto auf einen der kostenfreien Parkplätze am Stadtrand oder in einem Vorort abstellen und mit Zug, Bus und Straßenbahn bis in die Innenstadt. Gut dafür geeignet sind die beiden "Park-and-ride"-Parkplätze in Klotzsche sowie die Stellpätze in Weixdorf, am Elbepark oder am Kaufpark Nickern. Weitere "Park-and-ride"-Plätze gibt in den Dresdner Stadtteilen Cossebaude und Prohlis.



Auch in den umliegenden Ortschaften gibt die Möglichkeit, das Auto kostenfrei zu parken und mit Regionalzügen oder S-Bahnen in die Innenstadt zu kommen. Gut angebunden sind Radebeul, Coswig, Weinböhla, Meißen, Tharandt, Freital, Heidenau, Pirna, Bad Schandau, Arnsdorf, Radeberg und Bischofswerda.



Eine interaktive Karte mit flexiblem Verbindungsplaner und aktuell freien Stellplätzen gibt es auf der Internetseite des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO).