Binnenhäfen Oberelbe GmbH Die Binnenhäfen Oberelbe GmbH betreibt Häfen in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Tschechien. Mit einem Güterumschlag von 3,16 Millionen Tonnen wurde im Vorjahr ein Rekordergebnis erzielt. Auch der Güterverkehr per Eisenbahn stellte mit 1,26 Millionen Tonnen einen Rekord und eine deutliche Steigerung von 65,8 Prozent gegenüber 2020 dar. Da die Elbe fast das ganze Jahr 2021 ausreichende Wasserstände hatte, konnte Schwergut wie Turbinen, Transformatoren und Generatoren auch gut per Schiff transportiert werden. Der Güterumschlag für den Transport auf dem Fluss ist jedoch rückläufig. Dennoch wurden am Dresdner Alberthafen auch in diesem Jahr schon 24 Frachtschiffe abgefertigt. Quelle: dpa