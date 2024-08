Bis zum Freitag wird deshalb zwischen 9 und 15 Uhr auf der Köpckestraße in Richtung Carolaplatz die rechte Geradeausspur gesperrt. Am kommenden Wochenende soll dann die Rechtsabbiegerspur von der Köpckestraße auf die Carolabrücke gesperrt werden. Am 1. September wird die Carolabrücke in Richtung Innenstadt komplett gesperrt.