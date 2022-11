Am Dienstag ist im Verkehrsmuseum Dresden eine Sonderausstellung eröffnet worden, die sich der Geschichte des eigenen Hauses widmet. Bis zum 8. Januar entführen historische Fotos in die sächsische Verkehrsgeschichte und in die Historie des Verkehrsmuseums, das am 1. Mai 1952 gegründet wurde. Angeordnet war das von ganz oben - vom Ministerium für Verkehr in der DDR. Wie das Museum mitteilte, gehört zum heutigen Bestand auch eine große Fotosammlung. Viele der Motive schlummern eigentlich im Archiv - genauso, wie die meisten der historischen Fahrzeuge im Depot stehen und keinen Platz im Johanneum in der Innenstadt finden.