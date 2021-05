Die Polizeidirektion Dresden hat nach zwei Wochen ihre Verkehrssicherheitsaktion "Respekt durch Rücksicht" beendet. Wie sie in eine Bilanz am Montag mitteilte, wurden an insgesamt 30 Standorten in Dresden rund 350 Autos und fast 550 Fahrräder kontrolliert. Im Einsatz waren auch Beamte der Fahrradgruppe und Bereitschaftspolizisten.